Nach der Insolvenz der Germania bieten verschiedene Fluggesellschaften eine ermäßigte Rückholung gestrandeter Kunden aus dem Ausland an.

Nach der Pleite der Fluggesellschaft Germania sitzen Hunderte Passagiere im Ausland fest. Reiseveranstalter bemühen sich auf Hochtouren, Fluggäste nach Deutschland zurückzuholen oder umzubuchen. In den nächsten zwei Wochen seien insgesamt 60.000 Passagiere von der Einstellung des Flugbetriebs betroffen, sagte Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg am Dienstag in Berlin. "Wir sind derzeit mit anderen Marktteilnehmern im Gespräch, um den Passagieren, die an ihren Flugzielen festsitzen, kurzfristig und unbürokratisch bei der Rückreise zu helfen." Mehrere Airlines boten an, Germania-Kunden mit Sonderkonditionen zu fliegen. Anders als bei der Pleite von Air Berlin im Sommer 2017 will die Bundesregierung dieses Mal nicht eingreifen, wie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier deutlich machte: "Das ist ein Anwendungsfall von Marktwirtschaft." Die Germania hatte am Montag beim Amtsgericht in Berlin-Charlottenburg Insolvenz angemeldet und noch in der Nacht zum Dienstag den ...

