Der politische Druck aus Berlin und Paris hat EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager nicht beeindruckt. Siemens und Alstom dürfen nicht fusionieren. Die Hintergründe im Überblick.

Spätestens seit dem Wutausbruch des Siemens-Vorstandsvorsitzenden Joe Kaeser auf Twitter vergangene Woche war es eine klare Sache: Die EU-Wettbewerbshüter werden die Fusion der Zugsparten von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom nicht genehmigen. Die Brüsseler Gerüchteküche über die Absage an die Pläne kochte spätestens am Dienstag so richtig. An diesem Mittwoch wird EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager die Entscheidung nun offiziell verkünden.

Damit ist der Traum eines "Airbus auf Schienen" geplatzt. Politiker hatten in Berlin ebenso davon geschwärmt wie in Paris. Die Diskussion über europäische Champions dürfte allerdings anhalten.

Was hinter den Entwicklungen steckt - und was sie für die EU bedeuten.

Was ist passiert?Die EU-Wettbewerbshüter haben, wie bei Fusionen üblich, den Effekt eines Zusammenschlusses analysiert. Sie sind zu dem Ergebnis bekommen, dass Siemens und Alstom in Teilen des Marktes einen Anteil von über 90 Prozent erreicht hätten. Auch nationale Kartellbehörden hatten gewarnt, dass ein Monopol entstehen würde. Besonders skeptisch war die spanische Wettbewerbsbehörde, die eine Untersuchung gegen Siemens, Alstom und weitere Hersteller eingeleitet hat. Der Verdacht: Im Bereich Schiene könnte in Spanien ein umfassendes Kartell bestehen.

Was ist schief gelaufen?Die beiden fusionswilligen Unternehmen hatten sich darauf verlassen, dass die Politik ausreichend Druck ausüben wird, damit Brüssel den Zusammenschluss durchwinkt. Doch ...

