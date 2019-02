Das Leben im Ruhrgebiet mag nett sein. Aber das Image der Gegend schwankt zwischen "da war mal was" und "bemitleidenswert". Eine Fusion zur gigantischen Ruhrstadt könnte das schlagartig ändern.

Ich habe nie im Ruhrgebiet gewohnt und es steht mir auch nicht bevor. Deshalb kenne ich die Befindlichkeiten dort nur aus Erzählungen. Und aus dem Fernsehen. Aber hier soll es ja um die Außenwirkung des Ruhrgebiets gehen. Da kommt einem seine Position als Außenstehender eigentlich ja sehr gelegen.

Mal ein kleines Gedankenexperiment: Denken Sie nacheinander an Deutschlands größte Städte. Was kommt Ihnen an allgemeingültigen Dingen in den ersten zehn Sekunden in den Sinn (also ohne sehr persönliche, romantische Erinnerungen oder so).

Mir bei München: Silhouette mit Zwiebeltürmen, Nähe zu Alpen, Oktoberfest, BMW, wirtschaftliche Stärke und dann diese ganzen Pinakotheken.

Köln: Dom, Rhein, WDR, RTL, Karneval, Kölsch, Veedel, Klüngel, verstopfte Fußgängerzone, CSD, Adenauer.

Hamburg: Elbphilharmonie, Fischmarkt, Reeperbahn, Mönckebergstraße, Musicals, Elbtunnel, übervoller Hauptbahnhof, Tagesschau, riesige Modelleisenbahn.

Berlin: quirligste Stadt Europas, Magnet für junge Menschen von überall, Weltküche, Trendsetter, Start-up-Zentrum, Tiergarten, Vorreiter bei der Verkehrswende.

Jetzt das Ruhrgebiet: Stillstehende Fördertürme, Bergbaumuseen, kalte Hochöfen, ThyssenKrupp, Gasometer, Fußball, Museum Folkwang, Aldi (Die Wuppertaler Schwebebahn ist Bergisches Land).

Wie gesagt: Das Erwähnte ist nicht das Ergebnis einer akribischen Recherche. Das war ein Brainstorming. Das ist das Image. An alle, die wie ich nicht im Ruhrgebiet leben: Weicht Ihr Eindruck stark ab? Und an alle, die im Ruhrgebiet leben: Nicht explodieren jetzt! Natürlich gibt es dort viel mehr, auch Schönes. Aber genau darum geht es. Wir Außenstehenden nehmen das nicht wahr.

Leute in der ganzen Welt, die noch nie in Berlin waren, haben eine konkrete Vorstellung davon, warum sie unbedingt mal hinwollen. ...

