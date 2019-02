OCTOPUS ROBOTS sold and installs, this week, a series of robots at top poultry farms in Britany !

These sales and deliveries begin the deployment of robots in France and internationally.

------------------------



© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Communiqué intégral et original au format PDF:Télécharger le PDF