Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz "Aurelius") kündigte an, den Rückzug aus Großbritannien fortzusetzen. Ob da Sorgen wegen des Brexits eine Rolle spielen? Wer weiß. Vielleicht stimmt auch einfach der Preis, der erzielt werden kann. Aurelius teilt mit, bereits Ende vorigen Jahres das dortige Pflegegeschäft an ein britisches Unternehmen (die "Health Care Resourcing Group" = CRG) verkauft zu haben. Und nun wurde auch das "Pflegegeschäft in Nordirland" an di Firma Mackle verkauft, ... (Peter Niedermeyer)

