Am Dienstag fand in der Olympiahalle im Olympiapark Coubertinplatz in München die diesjährige ordentliche Hauptversammlung von Siemens Healthineers statt. Es gab fünf Tagesordnungspunkte, die im Grunde die üblichen waren. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns (da lag der Vorschlag bei einer Ausschüttung von 0,70 Euro je Aktie) sowie Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat waren dabei am interessantesten. Und so fielen die Abstimmungsergebnisse ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...