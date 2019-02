Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Mittwoch eine Konsolidierung ab. Nach den jüngsten Gewinnen sei ein Marschhalt angesagt, sagen Händler. Die Vorgaben aus dem Ausland sind derweil verhalten positiv: Die Wall Street schloss am Dienstag erneut ein wenig fester und in Asien rückte der japanische Nikkei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...