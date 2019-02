Der Auto- und Lastwagenbauer Daimler hat 2018 einen herben Gewinneinbruch verbucht. Unterm Strich ging das Ergebnis um 29 Prozent zurück. Verschiedene Faktoren drückten im vergangenen Jahr das Ergebnis.

Daimler hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der Schwäche bei der Pkw-Tochter Mercedes-Benz einen Gewinneinbruch erlitten und kürzt die Dividende. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) sank um 22 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Der Rückgang war damit stärker als am Markt erwartet. Der Umsatz kletterte hingegen um zwei Prozent auf 167,3 Milliarden Euro bei einem leicht steigenden Absatz. "Für Daimler war 2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind", erklärte Daimler-Chef Dieter Zetsche zur Präsentation seiner letzten Jahresbilanz nach 13 Jahren an der Konzernspitze. Vor allem die Diesel-Diskussion, das neue Abgastestverfahren WLTP und der weltweite Handelsstreit belasteten.

Die Aktie des Dax-Konzerns reagierte im Frühhandel mit Abschlägen von 1,5 Prozent auf die Zahlen. Alle Autoaktien sind schon länger auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...