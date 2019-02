Nach der Verschnaufpause zum Wochenstart gaben gestern die europäischen Aktienmärkte wieder Gas und konnten deutliche Zugewinne erzielen. Alle wichtigen Indices beendeten den Tag mit deutlich höheren Notierungen, wieder einmal tonangebend war der Footsie, die Londoner Börse schloss mit einem Aufschlag von 2,0%. Neben einigen positiven Unternehmensnachrichten sorgten ab dem Nachmittag weiter steigende Kurse an der Wall Street für gute Stimmung. Die anhaltende Konjunkturschwäche in der Eurozone steckten die Anleger gleichmütig weg, da für den Fall einer weiteren wirtschaftlichen Verschlechterung auf eine entsprechende Anpassung der Geldpolitik durch die EZB gesetzt wird. Bei den Sektoren gab es fast nur Gewinner, an der Spitze lagen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...