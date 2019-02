Der Dax startet etwas schwächer in den Handelstag. Vor allem die Daimler-Jahreszahlen enttäuschen die Anleger.

Ein Gewinneinbruch beim Autobauer Daimler hat die Stimmung am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte eingetrübt. Der Dax startete 0,3 Prozent tiefer bei 11.336 Punkten. Nach dem jüngsten Kursanstieg auf den höchsten Stand seit zwei Monaten legten Anleger eine Verschnaufpause ein, sagten Börsianer.

Wenig Neues lieferte US-Präsident Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress. Er blieb bei seiner Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko. Den nationalen Notstand, um bei der Finanzierung den Kongress umgehen zu können, rief er nicht aus. Die Demokraten lehnen Trumps milliardenschweres Mauerprojekt ab, weshalb es kürzlich zu einem wochenlangen teilweisen Regierungsstillstand gekommen war. Noch vor Beginn von Trumps Rede hatten die US-Börsen fester geschlossen: Der Dow-Jones-Index beendete den Handel in New York knapp 0,7 Prozent höher bei 25.411 Punkten.

Rund anderthalb Prozent abwärts ging es beim Indexschwergewicht Daimler. Der Autobauer hat im vergangenen Jahr vor allem wegen der Schwäche bei der Pkw-Tochter Mercedes-Benz einen Gewinneinbruch erlitten und kürzt die Dividende. "Daimler braucht dringend Effizienzprogramme, wenn es bis 2021 wieder im Bereich der Zielrenditen liegen möchte", sagte Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...