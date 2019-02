Es sieht so aus, als ob bei der Wirecard-Aktie nach den heftigen Turbulenzen wieder etwas Ruhe eingekehrt ist. Und deshalb soll in diesem Beitrag der Blick auf Neuigkeiten von Wirecard jenseits des Themas "negative Artikel und Reaktion darauf" erfolgen. Konkret: Diese Woche teilte Wirecard mit, im Baltikum expandiert zu haben. Und zwar habe man zusammen mit Cimple Marketing Alipay als Zahlungsmethode in diversen Kaufhäusern in den baltischen Staaten integriert, so Wirecard.

