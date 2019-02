Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-06 / 09:25 *Unternehmen: Innovative Properties * *WKN: *WKN A14RQ8 [1] *Anlass des Berichts: Erstempfehlung* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR* *Kursziel langfristig: 1,50 EUR* *Cannabis Unternehmen mit 17 Mio. Gewinn 2019! - Letzte Chance vor der Neubewertung dabei zu sein!* Vor etwas mehr als einem Jahr hat das Unternehmen Cannabis Wheaton, welches sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) [2] umbenannt die Cannabisbranche regelrecht revolutioniert. Auxly Cannabis hat, anstatt selbst Cannabis zu produzieren, aussichtsreichen Cannabis Produzenten Geldmittel zum Aufbau Ihrer Produktion zur Verfügung gestellt und dafür Anteile an deren Cannabis Produktion erhalten. Eine Win-Win Situation für alle Beteiligten wie sich herausgestellt hat. Nach dem Riesenerfolg mit Auxly Cannabis, haben wir ein Unternehmen für Sie ausfindig gemacht, dass bereits durch mehrere Akquisen seine Expansion auf dem US amerikanischen Cannabis Markt begonnen hat und die Marktführerschaft für den Vertrieb von Cannabis in den USA anstrebt. *Massive Expansion in den US Cannabis Markt hat bereits begonnen* Durch den Erwerb von Dispensaries (Cannabis Verkaufsstellen), erwartet das Unternehmen Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1] bereits im Jahr 2020 einen Umsatz von bis zu 97 Mio. Dollar und ein Gewinn von 29 Mio. Dollar. Dies sind äußerst konservative Schätzungen und basieren lediglich auf Berechnungen der bereits erworbenen Dispensaries. In den zurückliegenden Wochen hat Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1] bereits weitere bedeutende Akquisen abschließen können. Der neuste Coup ist der Erwerb eines Software Herstellers, der eine auf das Vertriebsnetzwerk von Cannabisprodukten spezialisierte Softwareplattform entwickelt hat. Diese von der Firma Bloombox entwickelte Software bietet alle Funktionen die von der Herstellung, Weiterverarbeitung, Vertrieb, Einzelhandel bis hin zum Kunden benötigt werden. Daten können so zwischen Verbrauchern und Unternehmen auf eine schnelle und einfache Weise ausgetauscht werden. Die Software soll bereits 2019 in bis zu zehn US-Bundesstaaten nutzbar sein. Im Verbund mit dem vor kurzem erworbenen Apothekennetzwerks bedeutet dies für Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1] ein hervorragende Präsenz im Cannabis Einzelhandel der USA. Zudem sind die Kosten für Herstellung und Vertrieb durch den Einsatz der Software so günstig, wie sie kein anderer Marktteilnehmer aufweisen kann. Wie bereits erwähnt, vermeldete unser neuer Top-Pick die Erweiterung seines Vertriebsnetzwerks durch die Akquise eines Apothekennetzwerks in Arizona. Durch diese Netzwerk erhält Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1] Zugang zu einer Cannabisproduktionsanlage mit einem 56.600 Quadratfuß großen Gewächshaus, das bereits im Jahr 2019 Einnahmen von insgesamt 53 Mio. CAD generieren soll. Der Gewinn soll sich auf über 17 Mio. CAD belaufen, dank einer Bruttomarge von 55% und nach bereinigten EBITDA Margen von 35%. Es ist anzunehmen, dass dies nicht die letzte Akquise gewesen für 2019 gewesen sein wird. Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1] will weiterhin aggressiv expandieren. *Wir erwarten daher in Kürze das Durchbrechen der 1 EUR Marke, bei einer weiteren bedeutenden Akquise behalten wir uns vor unser Kursziel zu erhöhen.* *Zusammenfassung von Nabis Investitionsportfolio bis dato* - Anvisierte Pro-forma-Einnahmen im Jahr 2019 von 53 Mio. CAD aus den Assets in Arizona und Michigan (ausgenommen weitere Investitionen) - Anvisierter bereinigter Pro-forma-EBITDA im Jahr 2019 von 17 Mio. CAD aus den Assets in Arizona und Michigan (ausgenommen weitere Investitionen) - Investitionsportfolio wird 8 Apotheken, 1 Anbau- und Verarbeitungszentrum und 1 Gewächshaus umfassen. (LINK) - Der durchschnittliche Hebesatz liegt laut Analystenschätzungen im US-Cannabissektor beim 7,6-fachen der Einnahmen in 2019 - Nabis' Managementteam - nachweislicher Erfolg in dem Sektor, zwei Mitgründer von MPX Bioceutical (CSE: MPX) - mit 835 Mio. CAD die größte Übernahme im US-Cannabissektor bis dato. - Nabis bewertet zurzeit weitere Investitionsmöglichkeiten in ihrer Pipeline (Anbauanlagen, vertikal integrierte pharmabasierte Cannabistechnologien), die die potenziellen Einnahmen des Jahres 2019 beachtlich erhöhen und ebenfalls die EBITDA-Margen durch vertikale Integration steigern könnten. - Durch den Einsatz der spezifischen Softwareplattform für Cannabis Produkte können erhebliche Kosten einer normalen Cannabis Lieferkette eingespart werden Nicht nur die Umsatz- und Gewinnprognosen beeindrucken. Das erfahrene Top-Management rund um CEO Shay Shnet, hat einen eindrucksvollen Track Record vorzuweisen. Er war Mitbegründer bei MPX Bioceuticals. MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) [3] übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar! Wir sind der festen Überzeugung, dass Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] nicht weniger erfolgreich sein wird. Unserer Ansicht nach, stellt die aktuelle Bewertung von 80 Mio. einen perfekten Zeitpunkt dar, um sich günstig zu positionieren! Die Insider und das Management halten über 29 % aller ausstehender Aktien, dies ist ein großer Vertrauensbeweis und ein Garant für langfristigen Shareholder-Value! Wer unserer damaligen Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung der Auxly Cannabis (LINK) [4] bereits bis zu 318 % Plus erwirtschaften. Diese Chance bietet sich Ihnen auch jetzt bei einer Investition in Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1]. *Wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine weitaus höhere Neubewertung des Unternehmens. Das Durchbrechen der 1 EUR Marke wir unserer Ansicht nach in Kürze erfolgen.* Derzeit werden Cannabis Unternehmen im Durchschnitt mit dem 7,6-fachen ihres jährlichen Umsatzes bewertet. Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] ist aktuelle aber nur mit Faktor 3 im Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2019 an der Börse bewertet (Marktkapitalisierung 80 Mio. CAD). Verglichen mit dem Umsatz des Jahres 2020 sogar nur mit Faktor 1,5 und es werden nach Aussage des Managements noch weitere Akquisen erfolgen! Eine 5-6-fache Kurssteigerung (3 EUR) ist daher absolut im Bereich des Möglichen. Unser erstes Kursziel von 1,00 EUR bzw. 1,50 EUR ist daher ein konservativ gewählter Ansatz! Verpassen Sie es nicht, von Beginn an bei dieser großartigen Story dabei zu sein. *Top-Management mit sensationellem Track-Rekord* Warum der Vertrieb von Cannabis in den USA durch den Erwerb von Dispensaries (Cannabis Verkaufsstellen) unserer Meinung nach unter anderem Erfolg haben könnte, haben wir bereits angedeutet. *Der Grund warum wir an einen nachhaltigen Erfolg glauben ist das Management*. Denn da ist zunächst CEO Shay Shnet, ein Geschäftsmann mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, der zuletzt Mitbegründer und VP Operations bei MPX Bioceuticals war. Und MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) [3] übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar! In den vergangenen fünf Jahren bei MPX konzentrierte sich Herr Shnet auf den Cannabismarkt Nordamerikas und war dabei behilflich, MPXs Portfolio internationaler Cannabis-Assets aufzubauen. Er war direkt in die Entwicklung, Vermarktung, Einfuhr, Verpackung für den Endverbrauch und den Vertrieb unterschiedlichster Produktreihen eingebunden. Und auch President und Director Mark Krytiuk, ebenfalls Mitbegründer von MPX, ist bereits sehr erfolgreich im Cannabis-Sektor tätig gewesen. Er war als Vice President für Anbau und Aufzucht bei MPX für die Produktion medizinischen Marihuanas und die Herstellung von Produkten nach pharmazeutischen Standards in ganz Nordamerika verantwortlich. Herr Krytiuk verfügt zudem über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung und Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung ihrer Anbau- und Verarbeitungsanlagen, der Arbeitsprozesse und Ausrüstung sowie in der Zusammenarbeit mit den Regulierungs- und Lizenzierungsbehörden im Bereich der Compliance. *Kein Update mehr verpassen - *Anmeldung zum kostenlosen Newsletter! [5] *Umsatzexplosion 2019 und 2020* Das geniale an der Strategie von Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] ist, dass die erworbenen Cannabis Verkaufsstellen bereits in Betrieb sind und 2018 (nicht testierte) Umsätze von 9 Mio. USD generierten. Und Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] ist überzeugt, dass diese Zentren schon dieses Jahr Umsätze von 10 Mio. USD und 2020 dann sogar 18 Mio. USD generieren könnten - bei einer Umsatzrendite von 30%! - sobald die Genehmigung durch den Bundesstaat Michigan vorliegt! Das allein wäre schon ein gewaltiger Sprung für Innovative, doch ist das nicht der erste Coup, den das Unternehmen in letzter Zeit landen konnte. Erst vor wenigen Tagen nämlich hatte man die Investition in fünf weitere solcher Versorgungszentren gemeldet und zwar in ebenfalls strategisch günstiger Lage in der Nähe von Bereichen mit dichter Besiedlung in den Städten Detroit, Bangor City, Battle Creek, Constantine und Muskegon. Und Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] glaubt, dass diese Versorgungszentren allein über das Potenzial verfügen 2019 Umsätze von über 11 Mio. USD und 2020 sogar schon Umsätze von 43 Mio. USD zu erzielen! Voraussetzung dafür ist die, Erteilung der staatlichen Lizenz und stabile Marktpreise für Cannabis in Michigan.

