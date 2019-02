Am Müllheizkraftwerk (MHKW) in Essen-Karnap hat sich am Montag Vormittag ein Zwischenfall ereignet. Wie der Betreiber RWE mitteilte, kam es aufgrund eines defekten Aktivkoksfilters zum Austritt von Aktivkoksgranulat. Aktivkoks wird in der Rauchgasreinigung vor der Entstaubung eingesetzt und bindet unter anderem Dioxine, Schwermetalle, polychlorierte Biphenyle (PCB) und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe ...

