"Die Eröffnung der neuen Niederlassung in Shanghai ist für uns der nächste logische Schritt in unserer globalen Unternehmensstrategie. Das Office ist künftig nicht nur das Drehkreuz für alle Kistler Projekte in China, sondern stärkt auch die Kommunikation mit unseren Kunden vor Ort. Wir sind jetzt besser in der Lage, diese mit einem umfassenden Service, Vertrieb und technischem Support zu betreuen", erklärt CEO Rolf Sonderegger. In einer feierlichen Zeremonie eröffnete er das Gebäude. Gute Anbindung, moderne Arbeitsplätze und ein großer Ausstellungsraum Das Büro liegt im Business Park von Shanghai-Hongqiao - ganz in der Nähe des nationalen chinesischen Ausstellungs- und Kongresszentrums. Dadurch ist es gut an Autobahn, Bahnhof und Flughafen angebunden. Es bietet auf rund 4.200 Quadratmetern moderne Arbeitsplätze für rund 100 Mitarbeiter und vereint auf sieben Stockwerken das gesamte Know-how der Divisionen Automotive Research & Test, Sensor Technology und Industrial Process Control. Daneben befindet sich im Gebäude ein Tech Center, in dem Anwender mit Services wie Kalibrierung, Trainings, technischen Anpassungen und Reparaturen unterstützt werden. Im Ausstellungsraum im Eingangsbereich wird neben aktuellen Produkten und Lösungen auch das Konzept für Industrie 4.0 applikationsnah vorgestellt. Ausbau der industriellen Kompetenz im chinesischen Markt Die Kistler Gruppe mit Hauptsitz in Winterthur, Schweiz, ist bereits seit über 20 Jahren auf dem chinesischen Markt vertreten. Erst im Herbst 2018 hat das familiengeführte Unternehmen den chinesischen Sondermaschinenbauer LIK Mechanical and Electrical Technology mit Sitz in Shanghai erworben. Dadurch ist der Messtechnikhersteller im dynamischen Fahrzeugmarkt in China stärker präsent und erweiterte die industrielle Kompetenz um den Bau automatisierter Fertigungslinien, insbesondere für den Wachstumssektor Elektrofahrzeuge. (sf)

