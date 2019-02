Die Stadt Rüsselsheim am Main, Opel und die Hochschule Rhein Main treiben den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voran.

Gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium soll in wenigen Monaten die Installation von rund 1.300 Ladepunkten im gesamten Stadtgebiet starten. Diese werden in Stadtteilen und Wohngebieten, auf dem Opel-Gelände, auf dem Campus der Hochschule Rhein Main, in Wohnanlagen der Gewobau Rüsselsheim, auf Parkplätzen ausgewählter Supermärkte und Einkaufszentren sowie auf dem Gelände des städtischen Klinikums (GPR) aufgestellt werden. Das Projekt, für das die Partner die offiziellen Förderbescheide ...

