Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Mologen -0,82% auf 2,425, davor 6 Tage im Plus (8,67% Zuwachs von 2,25 auf 2,44), Banco Santander +1,84% auf 4,105, davor 6 Tage im Minus (-8,76% Verlust von 4,42 auf 4,03), United Internet +1,94% auf 34,7, davor 6 Tage im Minus (-5,37% Verlust von 35,97 auf 34,04), Tele Columbus +0,21% auf 2,395, davor 6 Tage im Minus (-15,55% Verlust von 2,83 auf 2,39), BNP Paribas +2,56% auf 41,135, davor 6 Tage im Minus (-6,7% Verlust von 42,99 auf 40,11), Cisco -0,19% auf 47,26, davor 5 Tage im Plus (3,5% Zuwachs von 45,75 auf 47,35), Procter & Gamble -0,6% auf 97,44, davor 5 Tage im Plus (4,82% Zuwachs von 93,52 auf 98,03), Celesio +0,77% auf 26,2, davor 5 Tage ohne Veränderung , publity +2,7% auf 19, davor 5 Tage im Minus (-5,03% Verlust von 19,48 auf ...

