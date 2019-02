Auch in dieser Woche ist die Stimmung an den Märkten wieder etwas besser geworden. Wie zuletzt. Der Dax konnte am Dienstag sogar den höchsten Stand des bisherigen Jahres markieren. Bezogen auf den 1. Januar dieses Jahres ging es für unser Leitbarometer (ISIN: DE0008469008) nun schon um 7,5 % nach oben. Damit ist der Dax sogar stärker gewesen als andere bedeutende Indizes.

Andererseits sind die Kursverläufe in den USA noch besser. Der Dow Jones legte sogar um 8,8 % zu. Der Nasdaq konnte einen ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...