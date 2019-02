DAX - Auftragseingänge brechen ein

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX stieg gestern erwartungsgemäß an. Dabei wurde das avisierte "neue Jahreshoch im Bereich 11.350 Punkte" ziemlich zügig erreicht. Heute Vormittag eröffnet der Index mit einem Abwärtsgap und fällt zeitweise bis unter die 11.300 Punkte-Marke.



Der Index hat die kurzfristigen Kursziele auf der Oberseite abgearbeitet. Man sollte sich in den kommenden Handelstagen daher durchaus wieder mit der Unterseite beschäftigen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die amerikanischen Indizes schon wieder heillos überkauft sind: In Übersee werden die Bewegungen des 4. Quartals aktuell schon wieder komplett ausgeblendet. Das gibt in der Regel noch einmal ein böses Erwachen.

Die heute morgen veröffentlichten Auftragseingänge der Industrie in Deutschland lagen deutlich unter den Erwartungen und zeichnen das Bild einer bevorstehenden Rezession. Aus charttechnischer Sicht liegt aktuell noch keinerlei Schwächesignal vor, allerdings sollte man sich auch nichts vormachen: Die Rally seit dem Dezembertief ist für mich NICHT der Beginn eines Bullenmarktes, sondern lediglich eine technische Aufwärtsreaktion im übergeordneten Bärenmarkt.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2018 - 06.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 06.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

