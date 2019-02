Im vergangenen Jahr wurden bereits etwa acht Prozent des deutschen Stromverbrauchs aus Solarenergie gedeckt und die Aussichten für weiteres Wachstum sind gut. Auch für Privatanleger kann sich ein Engagement lohnen.Wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) errechnet hat, gingen im vergangenen Jahr Solaranlagen mit einer Spitzenleistung von 2.960 Megawatt neu in Betrieb. Dies seien 68 Prozent mehr als 2017. Dabei werde jede zweite Anlage inzwischen gemeinsam mit einem Speicher installiert. Im Jahr 2018 deckte die Solarenergie bereits rund acht Prozent des hiesigen Stromverbrauchs. Auch Zahlen der Bundesnetzagentur führt der BSW als Beleg dafür an, dass die Photovoltaik im vergangenen Jahr in allen Marktsegmenten stark zugelegt hat. Dass die Nachfrage nach Photovoltaik so deutlich gestiegen ist, führt der Verband hauptsächlich auf die gesunkenen Systempreise zurück. Die Branche erwarte auch künftig eine anziehende Nachfrage. Grundlage für weiteres Wachstum sei das im Koalitionsvertrag der Bundesregierung verankerte Vorhaben, den Ausbau der Erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren zu beschleunigen und bis zum Jahr 2030 auf einen Anteil von 65 Prozent zu steigern. Dieses Ziel wurde zuletzt auch von der Kohlekommission unterstrichen.

