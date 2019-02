Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Vancouver, BC (pta014/06.02.2019/12:26) - Upco International Inc. (CSE: UPCO) (OTCQB: UCCPF) (FSE: U06) ("Upco") freut sich, UpcoPay vorzustellen, eine innovative, ausgesprochen sichere und bequeme E-Wallet-Lösung für Zahlungen zwischen Privatpersonen und von Privatpersonen an Händler. Ab dem Frühjahr 2019 können Upco-Nutzer in Europa und Kanada mit UpcoPay ganz einfach, sicher und anonym Geld versenden und erhalten. Dieser Service wird im Laufe der Zeit auf weitere Länder ausgedehnt.



* UpcoPay steht ab dem Frühjahr 2019 zur Verfügung * Geringere Transaktionsgebühren * Erste Kooperationsvereinbarung mit SixthContinent unterzeichnet, der größten internationalen Plattform für Shopping-Cards mit einer Community von 400.000 Nutzern



UpcoPay ist ein fortschrittliches E-Wallet-System, das eine Front-End-App und eine robuste Back-End-Software für das Management des Tracking und Reporting der Transaktionen und ein umfassendes Spektrum an anderen Funktionen umfasst. Diese Lösung basiert auf Live-Transaktionsverarbeitung über die Integration mit dem Banking-Partner von Upco, eMoney plc.



UpcoPay ermöglicht die anonyme Überweisung von Geld zwischen Upco-Nutzern und Verkäufern, die den Service abonniert haben; dabei werden die persönlichen Daten geschützt und die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten. Mit UpcoPay ist es auch möglich, im Vergleich mit konventionellen Diensten, die von den großen bestehenden Zahlungsabwicklern angeboten werden, wesentlich geringere Transaktionsgebühren zu berechnen, sodass die Verkäufer und letztlich auch die Konsumenten erhebliche Einsparungen erzielen.



In den vergangenen Monaten hat Upco eng mit eMoney zusammengearbeitet, um das Design der Schnittstelle und die entsprechenden Funktionen von UpcoPay auszuarbeiten. eMoney wird das Onboarding der Nutzer innerhalb des bestehenden gesetzlichen Rahmens durchführen und die Transaktionsverarbeitung intern sowie inner- und außerhalb von UpcoPay unterstützen. Die Lösung wird außerdem Überweisungen zwischen Konten von eMoney und an IBAN-Konten unterstützen. Das Design des Systems ist mittlerweile abgeschlossen; die übergreifende Entwicklung soll bis zum 2. Quartal 2019 fertig gestellt sein.



Sobald diese Grundlage geschaffen ist, wird SixthContinent Inc. gemäß den Bedingungen einer vor kurzem unterzeichneten Kooperationsvereinbarung in UpcoPay integriert. SixthContinent ist die größte internationale Plattform für Shopping-Cards mit einem Netzwerk von mehr als 3000 führenden Marken und einer Community von 400.000 Nutzern. Diese Integration bietet einen kosteneffizienten Support für Shopping-Card-Einkäufe über die Plattform von SixthContinent; davon profitieren nicht nur die Nutzer, sondern Upco kann durch Service- und Transaktionsgebühren auch Einnahmen erwirtschaften. Das Design der Lösung von SixthContinent wird parallel zur Integration von eMoney und mit dem gleichen allgemeinen Zeitrahmen für die Inbetriebnahme entwickelt.



Wenn die SixthContinent-Lösung mit den entsprechenden Nutzern eingeführt ist, wird das Ziel verfolgt, die Nutzerbasis durch eine erweiterte Funktionalität auszubauen, unter anderem durch internationale Überweisungen, die Umrechnung der wichtigsten internationalen Währungen und den Support für Debit- und Kreditkarten-Zahlungen. Die Integration mit Verkaufsautomaten, Parkuhren, Mauterhebungsdienste und andere Services, etwa die Rechnungsverfolgung und die Unterstützung von Einkommensteuererklärungen, ist langfristig angedacht.



"Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen", erklärte Herr Andrea Pagani, der Vorsitzende des Board von Upco International. "In einer Welt, die sich rasant weiterentwickelt, wird der Handel durch Technologie neu erfunden, und digitale Einkäufe erfolgen mehr und mehr über mobile Geräte, was die Rolle der Zahlungsindustrie bei einer Transaktion verändert. Wir sind fest davon überzeugt, dass UpcoPay schon bald eine wichtige Rolle in dieser Entwicklung spielen wird. In diesem Zusammenhang sind wir sehr erfreut über unsere vor kurzem geschlossene Vereinbarung mit SixthContinent, einer führenden Plattform auf dem Social-Commerce-Markt. Durch die Integration mit SixthContinent sind wir in der Lage, unsere Nutzerbasis schnell auszubauen und die Welt der digitalen mobilen Zahlungen sowohl für die Händler als auch die Nutzer sicherer, schneller und bequemer denn je zuvor zu machen."



Über Upco International Inc.



Upco International Inc. ist ein Cloud-basierter Mobildienstleister, der qualitativ hochwertige Sprachdienste für einen Markt anbietet, der von der wachsenden Aktivität in der Online-Kommunikation und im Handel angetrieben wird. Upco ist ein lizenziertes globales Telekommunikationsunternehmen im internationalen VoIP-Geschäft (Voice over IP). Upco hat eine Softwareanwendung für Apple iOS und Android entwickelt, die mit Applikationen wie SKYPE und WhatsApp vergleichbar ist. Mit der bevorstehenden Ergänzung des Upco E-Wallet mit Blockchain-Zahlungsdiensten können die Benutzer: Rechnungen senden, Zahlungen genehmigen, internationale Geldüberweisungen tätigen, internationale Währungen konvertieren sowie Überweisungen und Zahlungen nachverfolgen.



Die Anwendung wird es den Händlern ferner ermöglichen, Konteninformationen sicher an ihre Kunden weiterzugeben.



Bitte besuchen Sie die Websites http://upcointernational.com oder http://upcomobile.com für weitere Informationen.



Über eMoney



eMoney ist ein Finanzinstitut, das mit einem europäischen Pass in Malta zugelassen ist und über Jahrzehnte lange Erfahrung der Geschäftsleitung im Bereich elektronischer Geldverkehr, Bereitstellung von Online-Girokonten und Ausstellung wieder aufladbarer Kreditkarten verfügt. Mit der Integration von eMoney erweitert sich die Reichweite der Upco-App für Debit- und Kreditkartentransaktionen in ganz Europa, und es wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben im Bereich des europäischen Banking vollständig eingehalten werden. Upco verfügt derzeit über eine Vereinbarung mit Transfer To, mit welcher Überweisungen auf Mobiltelefon-SIM-Karten beliebiger Nutzer weltweit möglich sind. http://www.emoney.com.mt



Über Sixth Continent



SixthContinent verfügt über Niederlassungen in San Francisco, Kalifornien, und Mailand, Italien, und ist die größte internationale Plattform für Shopping-Karten. Die Gesellschaft hat Vereinbarungen mit mehr als 300 führenden Marken abgeschlossen (einschließlich Walmart, Apple, Amazon, Carrefour und IKEA, Adidas und Shell Oil) und verfügt über eine Basis von mehr als 400.000 Nutzern. Sie entwickelt sich rasch zu einem wichtigen Player im expandierenden Social-Commerce-Markt. www.sixthcontinent.com



Andrea Pagani, CEO & Director



Trent Collet, Investor Relations



SixthContinent Inc.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren zählen die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen.



Obwohl das Unternehmen bemüht war, die wichtigen Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, können weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es besteht keinerlei Gewissheit, dass sich die Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Ereignisse wesentlich von dem abweichen können, was in diesen Aussagen zum Ausdruck kommt. Die Leser sollten sich daher nicht über Gebühr auf Aussagen verlassen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Die Leser sollten die Risikofaktoren prüfen, die in der Registrierungserklärung des Unternehmens auf SEDAR dargelegt sind.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf http://www.sedar.com, http://www.sec.gov, http://www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!



