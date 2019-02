In der Gerüchteküche brodelt es seit Tagen. In der Nacht auf Mittwoch hat Sunrise nun bestätigt, dass mit Liberty Global über einen Kauf von deren Schweizer Tochter UPC gesprochen wird. Wie in solchen Fällen üblich, wurde jedoch betont, dass es keine Gewissheit über einen Deal gebe.Mit einem Zusammenschluss würde auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...