Die Stockholm IT Ventures AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) wird am Freitag, dem 8. Februar 2019, um 16.00 Uhr MEZ ein Webinar veranstalten, in dem der neue CEO Bert Scheen seine Vision für das Unternehmen präsentiert. Um teilzunehmen, melden Sie sich bitte unter http://stockholmit.co/webinar an. Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf saubere und effiziente kostengünstige Kryptowährung, Produktion und damit verbundene FinTech- und Blockchain-Technologien. Für weitere Informationen besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden. Medienkontakt: Stockholm IT Ventures AB, Anthony Norman, media@stockholmit.co 06.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Stockholm IT Ventures AB Nybrokajen 7 111 48 Stockholm Schweden Telefon: +46 10 138 86 44 Fax: +46 85 010 9480 E-Mail: info@stockholmit.co Internet: www.stockholmit.co ISIN: SE0006027546 WKN: A116BG Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773111 06.02.2019 ISIN SE0006027546 AXC0195 2019-02-06/14:00