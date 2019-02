Die Aktie der Wirecard AG war mit einem Umsatz von 647 Mio. Euro im Januar die meist gehandelte Aktie an der Tradegate Exchange. Insgesamt wurde ein Orderbuchumsatz von 8,2 Mrd. Euro erzielt. Die Tradegate Exchange ist damit nach der Xetra-Plattform der Frankfurter Wertpapierbörse der größte Handelsplatz in Deutschland. Der mit Abstand größte Teil des Orderbuchumsatzes entfiel mit 7,5 Mrd. Euro auf Aktien. Besonders gefragt waren bei Anlegern neben Wirecard die Aktien von Amazon.com mit 486 Mio. Euro, Apple Inc. mit 190 Mio. Euro sowie die DAX-Titel Siemens AG mit 183 Mio. Euro und BASF SE mit 176 Mio. Euro. Weitere beliebte ausländische Aktien waren die Papiere von Tesla Inc. mit 100 Mio. Euro und Netflix Inc. mit 77 Mio. Euro Handelsumsatz.

