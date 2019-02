Nasdaq-100 - Wieder über 7.000 Punkten

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Bullen im Nasdaq-100 Index zeigen sich seit Tagen in einer blendenden Verfassung. Selbst Rückschläge nach gedämpften Prognosen von Amazon und Alphabet steckten sie nahezu mühelos weg. Die Belohnung: Zum ersten Mal seit Anfang Dezember 2018 notiert der Index wieder oberhalb der 7.000-Punkte-Marke.

Beim Blick auf den Stundenchart dürfte es dem ein oder anderen Marktbeobachter schwindelig werden. Eine Verschnaufpause nach dem fulminanten Lauf wäre eigentlich überfällig. Bislang ist davon aber wenig zu sehen. Ein offenes Ziel aus dem Tageschart heraus befindet sich bei 7.106 Punkten. Steigt der Nasdaq-100 über 7.030 Punkte an, könnte dieses Ziel auf direktem Weg erreicht werden.

Leicht präferiert wird allerdings ein Rücksetzer auf das Zwischentief bei 6.980 Punkten und erst anschließend weitere Hochs. So oder so ist der Aufwärtstrend im Index zweifelsohne intakt. Sich zu früh auf die Short-Seite zu stellen, könnte also teuer werden. Für einen solchen Trade sollte man in jedem Fall klare kurzfristige Umkehrsignale abwarten, die bislang nicht vorliegen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.01.2018 - 04.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2014 - 04.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5TNX 12,73 5.580 4,85 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5CHU 10,11 5.880 6,11 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2019; 15:56 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100 Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100 Index HX5DA5 7,19 7.840 8,58 29.03.2019 NASDAQ-100 Index HX5MU4 1,33 7.160 46,01 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.02.2019; 15:58 Uhr

Weitere Produkte auf den NASDAQ-100 Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose floribus App aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen - bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Nasdaq-100 - Wieder über 7.000 Punkten erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).