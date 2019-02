Die Tesla-Aktie ist für ihre hohe Volatilität bekannt. Seit Juni 2017 pendelt der Kurs zwischen 389 US-Dollar auf der Oberseite und 245 US-Dollar auf der Unterseite hin und her. Die genannten Marken sind die in diesem Zeitraum erreichten Höchst- bzw. Tiefstkurse. Zwischendurch kommt es immer wieder zu starken Bewegungen in die eine oder andere Richtung.

Zum besseren Verständnis muss man sich nur die Kursentwicklung im Januar anschauen. Der Start ins neue Jahr begann mit einem Abwärts-Gap, das ... (Alexander Hirschler)

