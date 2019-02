Die Aktie von Lufthansa ist in den vergangenen Monaten durchaus unterschätzt worden. Die Pleite des Konkurrenten Germania hat den Investoren und Analysten vor Augen geführt, dass das ehemalige Staatsunternehmen durchaus stabil und gewinnträchtig ist. Bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von noch nicht einmal 8 dürfte es in den kommenden Wochen aus wirtschaftlicher Sicht die Chance auf weiter steigende Notierungen geben. Auch Bankanalysten sind unverändert positiv gestimmt. Immerhin ... (Frank Holbaum)

