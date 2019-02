NEL Asa hat in den vergangenen Tagen an den Börsen in Deutschland durchaus für Aufregung gesorgt. Das Unternehmen wird zwar vom Nachrichtenstrom fast durchgehend abgeschnitten, aber Investoren scheinen sich an den charttechnischen und den technischen Stimmungsbildern zu orientieren. Immerhin wird die Aktie im siebenstelligen (Stück-)Bereich gehandelt, was bedeutet, der Wert stößt auf breites Interesse. Die Signale sind insgesamt zudem recht gut.

Intraday ging es für NEL Asa zwar minimal nach ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...