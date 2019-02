Die Aktie der Commerzbank soll nach Auffassung eines Analysten eine Chance auf Kursgewinne in Höhe von 14 % ausweisen. Dies jedoch ist aus Sicht der meisten Analysten eher Wunschdenken denn realistische Chance, sofern es um nachhaltige Kursgewinne geht. Charttechnisch betrachtet befindet sich der Titel weiterhin auf einer relativ starken Abwärtsfahrt. Die Kurse sollten trotz Kursgewinnen am Mittwoch in Richtung 6 Euro weiter fallen. So würde die Aktie dann sogar die Marke von 5 Euro ins Visier ... (Frank Holbaum)

