Vorläufiges Konzernergebnis 2018: Gateway Real Estate AG steigert EBITDA (adjusted) deutlich auf über 73 Millionen Euro

Frankfurt, 6. Februar 2019. Die Gateway Real Estate Gruppe, ein führender Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland, erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen ein deutlich verbessertes Ergebnis. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2018 voraussichtlich ein Ergebnis vor Steuern von rund 42 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert von 24,7 Millionen Euro entspräche das einem Anstieg um ca. 68 %. Der Anstieg ist durch die Integration der Development Partner AG und den erfolgreichen Abverkauf von Bestandsimmobilien begründet. Das EBITDA (adjusted) (Betriebsergebnis inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen) wird für das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich bei rund 73 Millionen Euro liegen. Das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2018 wird voraussichtlich um rund 17 Millionen Euro auf rund 33 Millionen Euro steigen, was einem Anstieg von rund 100 % gegenüber dem Vorjahreswert von 16,7 Millionen Euro entspräche.