Ende 2018 hatte Aurelius bereits das englische, walisische sowie schottische Pflegegeschäft an die in Prescot sitzende CRG ("Health Care Resourcing Group") veräußert. Jetzt hat der Beteiligungskonzern offenbar auch die restlichen, vom öffentlichen Sektor in Großbritannien und Nordirland erworbenen Geschäftsanteile abgestoßen, wie Aurelius kürzlich bekannt gab.

Demnach wurde das nordirische Pflegegeschäft an die Familie Mackle verkauft, die hier bereits als langjähriger Minderheitsgesellschafter ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...