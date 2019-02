Seit knapp 11 Monaten ist Siemens Healthineers an der Börse notiert. Im Rahmen der Hauptversammlung am Dienstag hat der Medizintechnik-Konzern nun seine erst einjährige Börsengeschichte Revue passieren lassen - und dabei ein positives Fazit gezogen, wie es kürzlich in einer Pressemitteilung hieß.

Aufsichtsratschef sieht "hervorragende Ausgangsposition"

"Der Börsengang von Siemens Healthineers am 16. März 2018 war außerordentlich erfolgreich. Es war der größte Börsengang in Deutschland ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...