Deutschland debattiert über die Grundrente - und die Niederlande setzen weltweit Maßstäbe. Was wir in Sachen Altersvorsorge vom Nachbarn lernen können: Es geht zugleich günstiger und besser.

Theo Kocken hat schon viel gesehen und erlebt. Er arbeitete als Investmentbanker, gründete eine erfolgreiche Finanzberatung, drehte einen Film mit der Monty-Python-Legende Terry Jones und lehrt heute Ökonomie an der Universität Amsterdam. Und er ist, gelinde gesagt, überrascht, wenn er mal wieder über die Grenze nach Deutschland blickt: "Wie kann es sein, dass in solch einem reichen Land so viele alte Menschen arm sind?"

Kocken arbeitet gerade an einer neuen Dokumentation über die Rentensysteme der Welt. Die Bundesrepublik wird auch darin vorkommen - als Negativbeispiel. Seine Heimat dagegen, die Niederlande, belegt mit großer Regelmäßigkeit einen Spitzenplatz in internationalen Rentenvergleichen. Laut OECD bekommen Niederländer netto sogar mehr Rente als Gehalt. Warum also blicken die Deutschen auf der Suche nach Vorbildern meist lieber auf Skandinavien?

Vom erfolgreichen Nachbarn ließe sich eine Menge lernen. Denn die deutsche Debatte um eine Grundrente kreist um ein Gerechtigkeitsproblem, das es in sich hat: Geringe Löhne führen selbst nach Jahrzehnten der Arbeit häufig zu einem Rentenanspruch, der unterhalb des Hartz-IV-Niveaus liegt. Wer fleißig war und Beiträge gezahlt hat, soll mehr bekommen als jemand, der wenig gearbeitet und selten eingezahlt hat - der Leitsatz der deutschen Altersversorgung steht in Zweifel. Sozialminister Hubertus Heil (SPD) will deshalb kleine Renten ...

