Die Bayer-Aktie hat in den letzten rund 1 ½ Jahren viel Kredit verspielt. Die milliardenschwere Übernahme des umstrittenen Saatgutherstellers Monsanto kam bei den Anlegern überhaupt nicht gut an. Die Quittung war ein Vertrauensentzug, der in massiven Kursverlusten Ausdruck fand. Notierte die Aktie im Juni 2017 noch bei 120 Euro, war der Anteilsschein Ende Dezember gerade einmal mehr 59,19 Euro wert, also genau die Hälfte.

Es geht wieder nach oben

Seither konnte immerhin ein Anstieg bis ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...