Der Aktienkurs steig hier in den letzten Tagen zu schnell nach oben, die Gegenbewegung konnte den Kurs deutlich zum Fallen bringen. Das Bollinger Band wird momentan auch wieder größer, man sollte daher aufpassen da es nach einer Gegenbewegung weiter nach unten gehen könnte. Der Relative Stärke Index befindet sich bei 64 Punkten und damit weit oben in der Skala. Der Markt wird daher immer mehr nachgefragt. Der ADX zeigt an, dass die Trendstärke noch nicht das Maximum erreicht hat und man es noch ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...