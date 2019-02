Der Aktienkurs befindet sich aktuell in einer Gegenbewegung, diese kam durch den Austritt aus dem Bollinger Band nach unten zustande. Der Relative Stärke Index lag zuletzt im überverkauften Bereich, er konnte ihn vor kurzem aber wieder verlassen. Der Indikator wird momentan mit 45 Punkten bewertet. Der ADX zeigt aber an, dass der Trend langsam schwächer wird, aber auch dass es zu einem höheren Hoch als am Vortag kam.

Im 4-Stundenchart ging es wieder über das Band!

Das Bollinger Band wurde ... (Anna Hofmann)

