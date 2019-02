Der Aktienkurs befindet sich knapp über der mittleren Linie des Bollinger Bands, er könnte jederzeit unter sie fallen. Das Band selbst wird weder kleiner noch größer, es verändert die Größe kaum. Der Relative Stärke Index liegt bei ca. 51 Punkten, seine Spitze zeigt in den Süden, daher könnte es für ihn in nächster Zeit weiter nach unten gehen. Der Trend ist aber nur sehr schwach, was man am ADX erkennen kann.

Wie sieht es im 4-Stundenchart aus?

