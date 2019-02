Der Kurs liegt nun wieder in der oberen Hälfte des Bollinger Bands. Dabei wird ein Wert von rund 17 Euro erreicht. Der Kurs selbst liegt nun wieder in einer Aufwärtsbewegung und hat die ersten zwei Durchschnittslinien überwunden. Der relative Stärke Index liegt dabei im neutralen Bereich. Der ADX zeigt jedoch einen Seitwärtstrend an, sodass hier die Trendstärke noch etwas schwach ist.

Der Kurs steigt auch hier wieder in Form eines Aufwärtstrends!

Im 4 Stundenchart liegt uns ein ähnliches ...

