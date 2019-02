Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NTO: Nintendo am 6.2. -4,86%, Volumen 149% normaler Tage , DIA: Dialight am 6.2. -4,82%, Volumen 14% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 6.2. -4,18%, Volumen 112% normaler Tage , LMI: Lion E-Mobility am 6.2. 8,37%, Volumen 53% normaler Tage , SNAP: Snapchat am 6.2. 22,02%, Volumen 534% normaler Tage , AB1: Air Berlin am 6.2. 27,66%, Volumen 43% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Air Berlin AB1 0.012 27.66% Snapchat SNAP 8.590 22.02% Lion E-Mobility LMI 4.400 8.37% Aurora Cannabis ...

