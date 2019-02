Die zynisch-pessimistische Antwort wäre eine Gegenfrage: Welche Mitarbeiter?

Mit zunehmender Automatisierung und Digitalisierung ist immer wieder die Rede davon, dass Menschen ihre Arbeitsplätze an Roboter abtreten müssen. Umfragen und Studien dazu unterscheiden sich zwar in der Prozentzahl der verlorenen oder ausgetauschten Jobs und dem Zeitraum, in dem sich der Wandel vollzieht. Einig sind sie sich aber über die Möglichkeit, menschliche Arbeit von Maschinen erledigen zu lassen. Arbeitsplatzsicherheit und Zukunftsfähigkeit des eigenen Berufes sind jedoch zwei von drei Dingen, die Erwerbstätigen in Deutschland am wichtigsten sind. Zu diesem Ergebnis kam "Die Zeit" in der in Auftrag gegebenen Studie "Fragen zur Arbeitswelt 2019". Höher als diese beiden Faktoren stuften die Befragten nur noch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz ein.

Qualifikation und Weiterbildung

Glücklicherweise glaubt bislang kaum jemand, dass Betriebe völlig ohne menschliche Angestellte auskommen können werden. Immer mehr Unternehmen erkennen und betonen dagegen die Absicht, Menschen nicht zu ersetzen. Stattdessen wollen sie Kapazitäten für solche Aufgaben freisetzen, die noch immer menschlichen Einsatz und insbesondere Urteilsvermögen erfordern. Damit steigen jedoch auch die erforderlichen Qualifikationen. Das verdeutlicht zum Beispiel die "Factory of the Future", wie sie Rolf Najork, Vorstandsvorsitzender von Bosch Rexroth, auf dem 6. Engineering Summit im November beschrieb. Um den wachsenden Anforderungen an Flexibilität gerecht zu werden, besteht ...

