Der amerikanische IT-Dienstleister Cognizant Technology Solutions Corp. (ISIN: US1924461023, NASDAQ: CTSH) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 20 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Im zweiten Quartal 2017 wurde erstmals eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet (15 US-Cents). Die Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 28. Februar 2019 (Record day: 21. Februar 2019). Auf das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...