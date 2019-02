Die Infineon Aktie schaffte es, am Mittwoch Spitzen-Performer im DAX zu sein. Am Ende des Handelstages ging die Aktie mit einem Kursgewinn von 52 Cents bzw. rund +2,7% aus dem Xetra-Handel. Intraday versuchte die Aktie einen Sprung über die 20-Euro-Marke, da gab es aber keinen signifikanten und nachhaltigen Break. Was hat die Infineon-Aktie am Mittwoch beflügelt? Das könnten zum Beispiel die Zahlen des US-Chipherstellers Microchip Technology gewesen sein. Das Unternehmen hatte für das Quartal, ... (Peter Niedermeyer)

