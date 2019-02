Eine starke Vorstellung lieferte am Mittwoch die Siltronic-Aktie: An dem Tag ging sie mit einem Plus von 4,50 Euro bzw. rund +5,2% aus dem Xetra-Handel. Was war geschehen? Die vorläufigen Zahlen für 2018 waren bereits am 31. Januar veröffentlicht worden und können deshalb wohl kaum als Begründung herhalten. Zudem hatte der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 nicht gerade begeistert - Siltronic hatte mitgeteilt, dass sich das laufende Geschäftsjahr voraussichtlich "insgesamt eher verhalten entwickeln ... (Peter Niedermeyer)

