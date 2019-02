Welche Aktien könnten 2019 eine gute Performance zeigen? Dazu gibt es eine interessante Einschätzung der Deutschen Bank. Diese verwies am Mittwoch auf ihren "Chef-Anlagestrategen für das Geschäft mit Vermögenskunden" (Christian Nolting), der demnach in einem Interview eine entsprechende Einschätzung gegeben hat. Seine Aussage lautet, dass sich US-amerikanische Aktien sowie Aktien aus den Emerging Markets "in diesem Jahr besser entwickeln" dürften. Und das, "obwohl die Erträge der Unternehmen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...