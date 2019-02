Gerry Weber International AG verhandelt über Brückenfinanzierung und mögliche Kaufoption für HALLHUBER GmbH DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Finanzierung Gerry Weber International AG verhandelt über Brückenfinanzierung und mögliche Kaufoption für HALLHUBER GmbH 07.02.2019 / 09:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR GERRY WEBER International AG verhandelt über Brückenfinanzierung und mögliche Kaufoption für HALLHUBER GmbH (Halle/Westfalen, 07. Februar 2019) Im Rahmen der laufenden Sanierung von Gerry Weber verhandelt die GERRY WEBER International AG mit einem Investor über eine Brückenfinanzierung und eine mögliche Kaufoption für die HALLHUBER GmbH. Mit den angestrebten Mitteln aus der Brückenfinanzierung soll der fortlaufende Geschäftsbetrieb von HALLHUBER bis auf Weiteres sichergestellt werden. Der Vorstand Mitteilende Person: Florian Frank Mitglied des Vorstands Tel.: +49 5201 185-140 ir@gerryweber.com 07.02.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: info@gerryweber.com Internet: www.gerryweber-ag.de ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener Börse Ende der Mitteilung DGAP News-Service 773499 07.02.2019 CET/CEST ISIN DE0003304101 AXC0104 2019-02-07/09:04