Zur Eröffnung am Donnerstag notiert der Dax etwas schwächer. Spürbare Impulse sind im Tagesverlauf eher unwahrscheinlich.

Nach dem furiosen Wochenstart und dem neu erreichten Jahreshoch agieren Anleger am Donnerstag eher vorsichtig. Der Das knüpft an die leichten Verluste vom Vortag an und eröffnet 0,6 Prozent schwächer bei 11.259 Punkten. Am Mittwoch hatte der Leitindex 0,3 Prozent verloren.

Der Blick richtet sich nach Brüssel, wo die britische Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union über eine Lösung für einen geregelten EU-Austritt verhandelt. Sie trifft Kommissionspräsident ...

