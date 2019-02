Bayer-Chef Werner Baumann über die neue Verteidigungsstrategie im Glyphosat-Prozess, Medikamentenengpässe im Falle eines harten Brexits und seine Begeisterung für China.

Herr Baumann, wissen Sie schon, was Sie am 25. Februar machen werden?Arbeiten. Worauf wollen Sie hinaus?

In den USA startet an diesem Tag der nächste Glyphosat-Prozess ...... das ist richtig - und wir werden uns auch entschieden verteidigen.

Den ersten Prozess haben Sie deutlich verloren, Bayer wurde zu Schadensersatz von 78 Millionen Dollar verurteilt. Sind Sie diesmal besser vorbereitet?Das erstinstanzliche Verfahren lief unter der Führung von Monsanto. Wir konnten keinen Einfluss nehmen, weil wir damals noch nicht alle Auflagen der Wettbewerbsbehörden im Zusammenhang mit der Übernahme von Monsanto erfüllt hatten. Das war erst Mitte August der Fall, da war das erste Urteil im Glyphosat-Prozess schon gesprochen. Wir werden im nächsten Verfahren einen starken Fokus auf wissenschaftliche Daten legen können, die die Sicherheit von Glyphosat bestätigen. Zudem haben die Klägeranwälte stark auf Emotionen gesetzt, darauf sind wir diesmal besser vorbereitet.

Weil Ihre Juristen fähiger sind als die von Monsanto?Das habe ich nicht gesagt. Aber wir haben wegen unseres Pharmageschäfts eine umfänglichere Erfahrung mit Haftungsprozessen in den USA.

Das nützt Ihnen aber gerade wenig. Im Fall von Glyphosat hat ein Richter soeben entschieden, dass die Kläger umstrittene Beweismittel einbringen dürfen. Haben Sie noch neue Argumente?Die Fakten sprechen eine sehr klare Sprache: Alle wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Erfahrungen in der Praxis bestätigen, dass Glyphosat sicher ist. In der Öffentlichkeit mag es schwer sein, mit Sachargumenten durchzudringen. Interessengruppen bringen das Produkt seit Jahren mit viel Geld in Misskredit. Aber wir haben in puncto Produktsicherheit die Argumente auf unserer Seite.

Es gibt weltweit nur eine einzige Studie, die Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" betrachtet. Warum schafft es Bayer nicht, diese Kritik zu kontern?Sie meinen eine Untersuchung der Internationalen Agentur für Krebsforschung, IARC. Diese bewertet das grundsätzlich mögliche Gefährdungspotenzial, das ein Stoff hat, um Krebs auszulösen - und nicht das konkrete Risiko unter Berücksichtigung der tatsächlichen Exposition. Bei dieser Bewertung steht Glyphosat in einer Reihe mit dem Verzehr von rotem Fleisch oder dem Genuss sehr heißer Getränke, ebenso dem Ausüben des Friseurberufs. Hat Sie die Wucht der öffentlichen Reaktion auf das Thema überrascht?Der Umfang der Reaktion am Kapitalmarkt auf das Urteil hat uns schon überrascht. Und die Berichterstattung in den Medien hat oft die notwendige Ausgewogenheit vermissen lassen.

Daran sind Sie nicht ganz unschuldig. Im Sommer 2018 berichtete Bayer von 800 Studien, nach denen Glyphosat keinen Krebs erzeugt. Heute sprechen Sie von einer deutlich niedrigeren Zahl. Das fördert kein Vertrauen.Wir stehen zu dem, was wir gesagt haben. Unsere erste Aussage hätte aber missverständlich interpretiert werden können. Fakt bleibt: Mehr als 800 Studien bestätigen, dass Glyphosat sicher ist. Wesentlich ist, dass trotz der IARC-Einschätzung die Gesundheits- und Regulierungsbehörden ein Krebsrisiko nicht sehen. Die US-Umweltschutzbehörde EPA hat dabei über 100 Studien berücksichtigt, die sie für die Frage des Krebsrisikos als relevant eingestuft hat.

Wie sieht Ihr Worst-Case-Szenario aus, wenn Bayer die nächsten Glyphosat-Prozesse trotzdem verliert und erneut zu Schadensersatz verurteilt wird?Unsere Glyphosat-haltigen Herbizide sind sehr gute und sichere Produkte. Wir sind optimistisch, dass der gesamte Prozesskomplex zu einem positiven Ausgang kommen wird.

Aber auf hoher See und vor Gericht hat man bekanntlich nichts unter Kontrolle, schon gar nicht in den USA. Als Konzernchef würden Sie fahrlässig handeln, wenn Sie für den schlimmsten Fall nicht vorbereitet wären.Bislang haben wir nur ein erstinstanzliches Urteil, gegen das wir in Berufung gegangen sind. Wir müssen weitere Prozesse abwarten. Abschätzen können wir unsere Verteidigungskosten. Dafür haben wir Rückstellungen gebildet.

Haben Sie den Kauf von Monsanto in einer schwachen Sekunde irgendwann mal bereut?Nein, noch nicht mal in einer schwachen Sekunde. Wir haben eine Entscheidung getroffen, die wir immer wieder so treffen würden.

"NGOs verfolgen häufig auch eigene Interessen"

Das glauben wir Ihnen nicht. Monsanto hat ein miserables Image. Sie haben sich ein großes Reputationsproblem ins Haus geholt.Der Ruf von Monsanto - vor allem in Deutschland - hat wenig mit der Realität des Unternehmens zu ...

