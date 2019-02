Die Aktie von Biofrontera befindet sich weiterhin in einem intakten Point & Figure Kaufsignal. Dieses Signal entstand am 7. Januar bei 5,60 Euro und trug die Notierungen in der ersten Welle bis über 6,20 Euro. Ab dem 23. Januar startete ein Rücksetzer, der den Kurs bis unter 5,70 Euro einen Tag später führte.

In diesem Bereich finden Sie auch aktuell die Notierungen vor.

Das aktuelle Kursziel ist durch den Rücksetzer aktiviert und lautet auf 8,50 Euro. Bei einem Kauf bis 5,90 Euro ... (Jörg Mahnert)

