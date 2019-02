Der Aktienkurs der Vonovia steigt prächtig nach oben, dabei wurden bisher Überschreitungen des Bollinger Bands gekonnt vermieden. Das Band selbst passt sich dem Kurs sehr gut an, es verändert seine Größe aber nicht. Der relative Stärke Index befindet sich im überkauften Bereich, in der nächsten Zeit könnte er weiter in ihn eindringen. Der ADX zeigt auch an, dass der Trend sehr stark ist, der Aufwärtsdruck lässt Gegenbewegungen kaum eine Chance.

Im 4-Stundenchart geht es genauso weiter!

Der ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...