Immer weniger Menschen in der EU schaffen sich ein Diesel-Fahrzeug an. Käufer greifen eher zu Benzinern oder Autos mit alternativem Antrieb.

Der Diesel-Antrieb steht in der EU nach wie vor stark unter Druck. Im vierten Quartal fiel der Marktanteil des Selbstzünders in der EU auf 34,1 Prozent, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Im Vorjahr hatte er noch 41,2 ...

