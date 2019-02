Hallo am Donnerstag, der ATX hält sich trotz leichter Korrektur am Vormittag über der Marke von 3000 Punkten und bei ytd mehr als 10 Prozent Plus. Wir waren heute mit dem wikifolio aktiv, haben AT&S zu 16,85 Euro wieder aufgenommen.AT&S ( Akt. Indikation: 16,90 /17,02, -0,93%). Und jetzt gehört das Spotlight den Radio-Boys Peter Heinrich und Sebastian Leben, die Richard David Precht und die CFOs von RBI und OMV interviewt haben. Ich meine: Geben Sie sich diese 34 Minuten ... RBI-CFO Grüll: "Die Stimmung ist ausgezeichnet"boersenradio.at im Gespräch mit: Martin Grüll, RBI. Thema: Anders als viele europäische Banken konnte die Raiffeisen Bank International AG im Geschäftsjahr 2018 ihren Gewinn deutlich steigern: +14 % auf 1,3 Mrd. Euro ....

